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Uyuşturucu hapla yakalandı. Gözaltına alındı

Bursa’da bir ikamete yapılan operasyonda uyuşturucu hap ile bir miktar yasaklı madde ele geçirdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:48
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Uyuşturucu hapla yakalandı. Gözaltına alındı

Uyuşturucu hapla yakalandı. Gözaltına alındı
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İHA’nın haberine göre, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucuya karşı savaşını sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.H.(43) isimli bir şahıs ile ilgili yaptıkları istihbarat çalışması sonrasında şahsın uyuşturucu bulundurup sattığını bilgisi üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile şahsın evinde arama yaptı.

Polisin yaptığı aramada 139 adet tam, 29 adet bölünmüş uyuşturucu hap ve 5 gram yasaklı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.H. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevkedildi.

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