Uyuşturucu haplarla ‘Merih Demiral’ yazdılar! Narkotik polisinden milli yıldıza tam destek

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, şüphe üzerine bir otomobili şehir merkezine yakın bir kontrol noktasında durdurdu. Araçta, narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, üç valiz içinde toplam 64 kilo 890 gram ağırlığında 160 bin adet uyuşturucu hap keşfedildi. Araç içerisinde bulunan U.Ö. (23), B.D. (27) ve O.D. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'dan Antalya'ya taşınmakta olan uyuşturucu hapların, Kütahya tarihindeki en büyük miktar olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, sayımı tamamlanan hapları kullanarak, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye'nin maçında 'Bozkurt' işareti yapması sebebiyle iki maçlık ceza alan milli oyuncu Merih Demiral'ın ismini yazarak ve ona destek verdi.