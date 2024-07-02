Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da durdurulan bir araçta yapılan denetimde uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Denetime dair olay yerinden aktarılan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda bir aracı şüphe duyarak durdurarak arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada araçta 20 gram uyuşturucu madde ile 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yapılan denetimin ardından İ.E., İ.A. ve G.N.D., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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