Uyuşturucu ile yakalanan iki şahıs tutuklandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde sentetik ecza hap, esrar ile suçtan elde edilen paralarla yakalanan iki şahıs tutuklandı, iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu ile yakalanan iki şahıs tutuklandı

Kastamonu’da dört şahıs, sentetik ecza hap, esrar ile suçtan elde edilen paralarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Araç ilçesinde M.Ö., A.K., E.S. ve H.O. isimli şahıslara ait ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı, esrar ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.S. ve H.O. tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilirken, M.Ö. ile A.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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