Uyuşturucu ile yakalanmıştı! Tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu ile yakalanmıştı! Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, C.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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