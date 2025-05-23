Uyuşturucu ile yakalanmıştı! Tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, C.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve 1 adet metamfetamin içeren uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.