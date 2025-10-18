Çorum’un Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde 17 Eylül’de B.A. (40), alkol ve uyuşturucu madde kullanımının ardından fenalaştı. Kendi imkanlarıyla 112’yi arayan B.A., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, evde yaptığı incelemede uyuşturucu kullanımına dair aparatlar ve alkol şişeleri ele geçirdi. Yoğun bakımda yaklaşık bir ay tedavi gören B.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay, kentte uyuşturucuyla mücadele tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için denetimlerin artırılacağını belirtti. B.A.’nın ölümü, ailesi ve çevresinde büyük üzüntü yarattı.