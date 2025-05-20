Uyuşturucu kaçakçısı kedi suçüstü yakalandı! İnanılır gibi değil: Cezaevinde akılamaz olay

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kosta Rika’daki Pococi Cezaevi’nde mahkumlar, uyuşturucu kaçakçılığı için kedi kullandı. Kosta Rika'nın Pococí Cezaevi'nde görevli personel, 6 Mayıs gecesi ormanlık alanda şüpheli bir hareketlilik fark etti. Yakalanan kedinin vücuduna bağlanmış iki paket içerisinde 235 gram esrar ve 67 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Kosta Rika'daki Pococi Cezaevi'nde tutuklular, uyuşturucu kaçakçılığında bu kez bir kediyi kullandı. Cezaevi görevlilerinin, vücuduna iki paket uyuşturucu bağlanmış bir kedi yakalamasıyla gerçek ortaya çıktı. Kosta Rika Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cezaevi görevlilerinin kediyi 6 Mayıs gecesi ormanlık alanda fark ettikleri kaydedilerek, hayvanın vücuduna 235 gram esrar ile 67 gram sentetik uyuşturucu sarılı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Kosta Rika'da daha önce de hayvanlar aracılığıyla cezaevlerine uyuşturucu ve yasaklı maddelerin sokulmaya çalışıldığı olaylar yaşandı. Örneğin, 2015 yılında La Reforma Cezaevi'nde bir güvercin, 14 gram kokain ve 14 gram esrar taşıdığı sırada yakalanmıştı. Ayrıca, bazı mahkumların kedileri cep telefonu ve şarj cihazı gibi eşyaları taşımak için kullandığı da tespit edilmişti.

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