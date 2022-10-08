﻿Uyuşturucu kaçakçısı şahıs tutuklandı

İHA





Edinilen bilgiye göre, ekiplerin uzun süredir peşinde olduğu S.S. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği 'Gece' ile ikamette yapılan aramada yarım kilo esrar ile 55 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

S.S.'nin mahallede bir çok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilirken bu çerçevede 3 kişiye ce uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan S.S. emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.