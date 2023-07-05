Uyuşturucu kullandığı arkadaşıyla babasını vurdu; tüfekle kaçışı kamerada

Baba ağır yaralanırken, oğlu da bacağından vuruldu. Saldırgan ve beraberindekiler kaçarken, güvenlik kamerası görüntülerine takıldı.

Olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu Alper Y.'nin (22) arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı evi öğrenen Ali Y. (45), oğlunu almak için eve gitti.

Eve girdiğinde çok sayıda gençle karşılaşan Ali Y., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine gruptan M.İ., elindeki pompalı tüfekle Ali Y.'ye ateş açtı. Babasının vurulduğunu gören Alper Y., saldırgana müdahale etmeye çalıştı ancak o da bacağından yaralandı.

M.İ., tüfekle birlikte evden kaçtı. Diğer gençler de olay yerinden uzaklaştı. Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Ali Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

M.İ., polise teslim oldu. Evde bulunan 3 kız ve 3 erkek de ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Olay anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.İ.'nin elinde tüfekle koşarak kaçtığı ve diğer gençlerin de peşinden geldiği görüldü.