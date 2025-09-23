Uyuşturucu kuryesi polis çıktı! Miktarı dudak uçuklattı...

Emniyet’te skandal bir olayı T24 yazarı Tolga Şardan köşe yazısında aktardı. Ankara’da geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli yürütülen Captagon operasyonu kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın iddiasına göre; Ankara Emniyeti’ne bağlı narkotik ekipleri, İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine teyakkuza geçti. Kahramankazan’da durdurulan özel bir araçta yapılan aramada 100 bin adet Captagon ele geçirildi.

ŞÜPHELİ POLİS ÇIKTI

Operasyonun ardından İstanbul’dan Ankara’ya taşıyan kişinin kimliği belirlendi. Kişinin bir yıllık görev süresini doldurmamış aday polis olduğu belirlendi. Şardan’ın haberinde yer alan bölümde şu ifadeleri kullandı:

"Asıl şaşırtıcı süreç, şubeye götürülen şüpheli polis memuru N.T.’nin özlük dosyasında yapılan incelemeyle başladı. Şüpheli polisin, “henüz meslekteki asalet alma süresini tamamlamadığı” yani daha bir yılını doldurmayan aday polis olduğu anlaşıldı. Polis memuru N.T. tutuklandı.

Ancak burada dikkat çekici olan, henüz bir yılı dolmamış bir aday polisin suç çetelerinin içinde yer alması. Şüpheli polisin, soy ağacının ne kadar incelendiği, referansının kim olduğu, suç örgütleriyle nasıl bağlantı kurduğunun tespiti önemli."