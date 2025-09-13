Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu

Kaynak: İHA
Yozgat’ta uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıkan şahıs jandarma ekiplerine takıldı. Durumundan şüphelendiği sürücüyü durduran jandarma ekipleri şahsın ehliyetine el koyarak para cezası kesti.

Yozgat'ta Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde etkisindeki sürücü tespit edildi. Sürücüye 47 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yerköy ilçesinde Jandarma personeli tarafından, Yozgat-Yerköy kontrol noktasında durdurulan aracın sürücüsünden şüphelenildi. Şüpheli M.K. dan kan ve idrar numunesi alınarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Laboratuvar sonucuna göre şahsın MDMA (Sentetik Cannobioid-Bonzai) maddesi kullandığı tespit edildi.

‘Uyuşturucu veya Uyarıcı madde alarak araç kullanmak' maddesi uyarınca 47 bin 842 lira İdari Para Cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.

