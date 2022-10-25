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Uyuşturucu maddeyi gizlediği yer hayrete düşürdü

İzmir’in Buca ilçesinde Motosikletli Polis Timleri, uygulama yaptıkları esnada durdukları bir şahıstan şarj aleti içine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, bir diğer şüphelinin üzerinden 33 adet uyuşturucu hap yakaladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:32
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Uyuşturucu maddeyi gizlediği yer hayrete düşürdü

Uyuşturucu maddeyi gizlediği yer hayrete düşürdü
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, dün saat 19.00 sıralarında Buca ilçesi Erdem Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri M.K.’yi durdurdu. Kimlik sorgusu gerçekleştirilen şahsın üzerinden çıkan şarj aletini inceleyen ekipler, şarj aleti içerisine gizlenmiş halde 6,84 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uygulama esnasında durdurulan bir diğer şahıs olan A.K.’den ise 33 adet uyuşturucu hap elde etti. Gözaltına alınan M.K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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