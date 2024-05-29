Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.E, E.Ö ve E.B isimli şahısların bulunduğu araç durduruldu.

Söz konusu araçta gerçekleştirilen aramada, 1adet sentetik ecza maddesi ve 14,17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçlarından adli işlem yapıldı. M.E. isimli şahsın ise "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Aynı zamanda, saha çalışmalarında hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan T.A. isimli şahıs ise Safranbolu’da yakalandı ve gözaltına alındı.

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