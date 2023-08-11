Uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. 7 ayrı operasyonda 28,42 gram metamfetamin, 0,47 gram sentetik kannasinoid, 0,63 gram kokain, 6,96 gram esrar maddeleri ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 9 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu çerçevesinde işlem yapıldı.