Uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama

Kaynak: İHA

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 32 kişi tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fatsa ilçesinde sokak satıcılarına yönelik projeli dosya kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda, 1 kilo 155 gram metamfetamin 34,1 gram bonzai, 26,51 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 21 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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Operasyonlar kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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