Uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fatsa ilçesinde sokak satıcılarına yönelik projeli dosya kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 1 kilo 155 gram metamfetamin 34,1 gram bonzai, 26,51 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 21 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.