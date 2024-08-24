Uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahsıların ikamet ve üst aramalarında 5 parça halinde 581,83 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
SPK’dan 2 halka arz onay Ekonomi
SPK’dan 2 halka arz onay
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı Gündem
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi Yaşam
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi Magazin
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Müstakil ev cayır cayır yandı Gündem
Müstakil ev cayır cayır yandı
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye? Dünya
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?