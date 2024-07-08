Uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek maksadıyla operasyonlar yaptı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda; 49,28 gram metamfetamin, 19,58 gram esrar, 535 adet sentetik ecza hap yakalanırken, bununla beraber, 9 bin 576 adet sentetik bonzai, 987 adet extacy hap, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ve 15 adet 9 mm çapında fişek yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.