Uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon yapıldı. Söz konusu operasyonda 7 kişi yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde yapılan titiz çalışmalar neticesinde, söz konusu kişilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlendi.

Yapılan aramalarda, 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son Haberler
Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız Gündem
Yılmaz Özdil İzmir ile Tel Aviv'i kardeş şehir yapan ismi açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı Gündem
Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için başvurular başladı
Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı Spor
Sergen Yalçın imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı
ABD'de enflasyon açıklandı beklentilerin altında çıktı Dünya
ABD'de enflasyon açıklandı beklentilerin altında çıktı
Giresun'da esrarengiz kadın ceseti bulundu Yerel Haberler
Giresun'da esrarengiz kadın ceseti bulundu
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı Gündem
Türkiye'de 600 bin TL olan motoru ABD'de paket servis yaparak aldı
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti Gündem
2 Milletvekili ve 13 Belediye Başkanı AKP'ye geçti