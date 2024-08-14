Uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde yapılan titiz çalışmalar neticesinde, söz konusu kişilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlendi.

Yapılan aramalarda, 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.