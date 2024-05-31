Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklu

Aydın'da da il genelinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akbük Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda, B.G. isimli şüpheli şahsa yapılan üst aramasında 153 adet uyuşturucu kapsül ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.