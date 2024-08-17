Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 695 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, S.B., E.E. ve G.Ö. isimli şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.