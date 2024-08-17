Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 695 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, S.B., E.E. ve G.Ö. isimli şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede kararlılıkla sürdürülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı

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