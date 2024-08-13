Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

3 kişinin uyuşturucu nedeni ile tutuklanmasına dair aktarılan bilgilere göre, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri denetim yaptı. Yapılan denetim sonucunda şüpheli şahsılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.
Operasyonla ilgili H.O.S, T.T. ve S.Ç, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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