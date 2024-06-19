Uyuşturucu operasyonunda 30 gözaltı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 30 gözaltı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken farklı türlerde birçok uyuşturucu madde ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 hafta içinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ile kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi Baskın sırasında 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde gerçekleştirilen aralamalarda 51,43 gram metamfetamin, 48,59 gram skunk, 38,92 gram bonzai, 35,59 gram esrar, 34 hint keneviri, 49 çeşitli türlerde uyuşturucu hap, 2,09 gram fubinica, 36,82 gram aseton ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şahıs mahkemeye sevk edildi.

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