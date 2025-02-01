Uyuşturucu operasyonunda 35 şahıs yakalandı

Olay, Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı bakın düzenlendi.

Baskında yapılan aramalarda değişik türlerde yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde, sentetik peçete, uyuşturucu kullanma aparatları, 11 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda toplamda 35 kişi ise gözaltına alındı. Şahıslardan 30'u hakkında "uyuşturucu madde kullanmaktan" adli işlem yapılırken, A.T ve F.S.Ş. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla tutuklandı.

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Öte yandan, yapılan baskınlarda aramalar ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde polisin uyuşturucu maddeleri koltuk altından bulması saniye saniye kayıt altına alındı.