Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 98.5 gram uyuşturucu ile 17 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayda 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda S.Ö., S.Ö., S.D., K.K. , A,T, M.Ç. ve F.G., isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 98.5 gram uyuşturucu ile 17 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ile ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan S.Ö. ve S.Ö., hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, S.D., K.K., A,T, M.Ç. ve F.G. ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan S.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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