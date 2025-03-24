Uyuşturucu operasyonunda 500 sentetik ecza ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 500 sentetik ecza ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda H.K.'ye (32) ait ikamet ve aracında yapılan aramada 500 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 15 bin 900 lira ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.K., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 500 sentetik ecza ele geçirildi

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