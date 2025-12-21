İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun tanıdığı isimlerin gözaltına alındığı "uyuşturucu soruşturması" devam ediyor. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

7 KİŞİNİN İFADELERİ BAŞLADI

Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme ve Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ünlü fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlü'nün savcılık ifadelerine başlandı.