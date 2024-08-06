Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişiye işlem

Düzce’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurup kullanma ve yasa dışı ekim suçlarına karışan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği önleyici faaliyetlerde, uyuşturucu kullanımına ve ekimine karşı etkili bir mücadele yürütüldü. Bu çalışmalar sırasında 74 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 60 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 3, yasa dışı ekim suçundan ise 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, denetimlerde 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 55 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

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