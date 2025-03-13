Uyuşturucu operasyonunda 9 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 9 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Viranşehir, Suruç, Siverek ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 kilo 342 gram esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu, 79 hap ve 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

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