Uyuşturucu operasyonunda yakalandı: Mesleği şoke etti!

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.T., isimli bir şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirerek satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde durdurarak arama yaptı.

Aramada 1 kilo 197 gram bonzai, 0,15 gram metamfetamin, 139 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan A.T.'nin Antalya Barosu'na kayıtlı avukat olduğu ortaya çıktı. Şahsın işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.