İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun tanıdığı isimlerin gözaltına alındığı "uyuşturucu soruşturması" devam ediyor. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

7 KİŞİ İFADE VERDİ

Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme ve Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan ünlü fenomen ve magazin yazarı Cihan Şensözlü savcılıkta ifade verdi.

6 TUTUKLAMA 1 ADLİ KONTROL

Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye sevk edilen

Cihan Şensözlü, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan, İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu madde ticareti" ve "Fuhuşa teşvik veya aracılık" suçundan, Eser Gökhan ise "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Gizem Türedi ise "Yurtdışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı