İstanbul’da ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Gazeteci Dilek Yaman Demir’in haberine göre; İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında;

Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188),

Saadet Ezgi Eyyüboğlu hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma (TCK 191),

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme (TCK 227),

Saim Macit hakkında ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda;

1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı fişeği, 3 tabanca fişeği, 111 kapsül olmak üzere 8 tablet Lyrica, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 51 kartuş kutu, 5 adet likit, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü ele geçirildi.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak ve sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney ve oyuncu Melisa Döngel ile Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı. Bununla birlikte yurtdışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.