Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi

Mahalle halkı cadde kenarında toplanıp operasyondan dönen polis ekiplerini ıslıkları ve alkışları ile tebrik edip görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesinde dün gece gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcıları karşı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 294 sentetik ecza, 34 adet ecstacy hap, 60 gram metamfetamin, 124 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca,5 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 260 TL para ele geçirildi. Polisler 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yaparken, 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan Cumhuriyet Savcılığına sevk etti.

Bu arada gece düzenlenen uyuşturucu madde operasyonundan haberi olan mahalle halkı, yol kenarına toplanıp, operasyondan dönen polis ekiplerini ıslık ve alkışlarla tebrik edip görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Polis ekipleri de araç kornaları ile vatandaşlara karşılık verdi.