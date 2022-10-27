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Uyuşturucu satıcılarına operasyon. 16 gözaltı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 21:05
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Uyuşturucu satıcılarına operasyon. 16 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına operasyon. 16 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 21-27 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 291,74 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 12'si ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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