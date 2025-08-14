Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon! 10 gözaltı

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ilçede Sokak Satıcısı şahıslara olarak tespit edilen 12 şüpheli şahsa yönelik Özerli, Ocaklı, Yeşil, Numune Evler, Yeşilköy, Altınçağ ve Kuzuculu mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 uyuşturucu satıcısı şüphelisi gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda; 265,93 gram Sentetik Kannabinoid, 11,51 gram Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 13 gram Metamfetamin, 116 adet Captagon hap, 2 adet Lyrica sentetik ecza, Sentetik Kannabinoid yapımında kullanılan 1 kutu aseton ve aparatları, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 30 adet Fişek, 29 adet Kartuş ve 7 adet ses fişeği ile dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda toplam 21 uyuşturucu kullanıcısı şahsa işlem yapıldı.