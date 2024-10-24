Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şıralık Mahallesinde yapılan sokak çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan E.A. (21), 3 adet suç kaydı bulunan Irak uyruklu T.Y.F.A. (22) ve 3 adet suç kaydı bulunan A. Ç. (34) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 160 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli 3 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandılar.

aa-20241023-35994438-35994436-duzcede-uyusturucu-operasyonunda-3-supheli-tutuklandi.jpg

Son Haberler
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
ÇOMÜ Öğrenci Kulüp Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
ÇOMÜ Öğrenci Kulüp Tanıtım Günleri gerçekleştirildi
Jandarmadan kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü
Kaçak kazı yapanlara suçüstü
Toparlak Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı
Toparlak Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı
Bisiklet tutkunları 8. Veloturk Gran Fondo'da buluşuyor
Bisiklet tutkunları 8. Veloturk Gran Fondo'da buluşuyor