Uyuşturucu satıcısı kaçmak için motosikletini polisin üzerine sürdü

Marmaris’te polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıkan bir kişi motosikletini polisin üzerine sürdü. Kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Uyuşturucu satıcısı kaçmak için motosikletini polisin üzerine sürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devriye esnasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak motosikletini polisin üzerine süren ve kaçmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorgusunda şüphelinin uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, ilçenin farklı sokaklarında gece gündüz yaptıkları denetimlerle suçluları yakalamaya devam ediyor. Yunus ekipleri, Siteler Mahallesi ve Tepe Mahallesi 33. Sokak'ta şok uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada farklı suçlardan aramaları bulunan 2 kişi yakalanırken, 3 motosikletlinin üzerinde de uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 33. Sokak üzerinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan İ.K. isimli motosiklet sürücüsü, motosikletini ekiplerin üzerine doğru sürerek kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanan şüphelinin "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı olduğu ortaya çıktı. Daha önce de uyuşturucu ticareti suçundan sabıkası olduğu tespit edilen İ.K.‘nın (25) üzerinde 45 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Polis ve bekçilere karşı koymaya çalışan şahıs, elleri kelepçelenip gözaltına alındı.

Marmaris ilçesi genelinde suç ve suçluları önlemeye yönelik huzur güven uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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