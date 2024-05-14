Uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı
Kütahya Tavşanlı'da uyuşturucu madde ticareti yapan Y.B. gözaltına alınarak tutuklandı.

Kütahya Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ö.D.(23) isimli kullanıcı şahsın Y.B.(27) isimli şahıstan uyuşturucu madde satın alacağı bilgisine istinaden şüpheli şahıslara yönelik yapılan takiple uyuşturucu madde alışverişinin gerçekleştiği tespit edildi. Yakalanan ve yapılan üst aramasında, 2.41 gram metamfetamin ele geçirilen Ö.D. isimli şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti şüphelisi Y.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 3 adet ecstasy hap, 2.81 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yılbaşından bu yana uyuşturucu madde imal ve ticareti çerçevesinde tutuklu sayısı Tavşanlı’da 8’e, il genelinde ise 79’a yükseldi.

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