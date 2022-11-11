Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 ruhsatsız av tüfeği ile satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
(AA)
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