İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma yürütülmüştü.

İfadeleri alınmak üzere 19 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti. Kan ve saç örnek testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Test sonuçları ’negatif’ çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında da takipsizlik kararı verildi.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ YOLDA

Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler hakkında soruşturma TCK 191. Maddesi çerçevesinde sürüyor. Ceylan Sever'in haberine göre; Eğer iddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek.

Testi pozitif çıkan isimlerin Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger olduğu öğrenilmişti.