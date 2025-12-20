Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Üç ismin yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde arama faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır"