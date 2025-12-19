İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda Ezgi Eyyüboğlu gözaltına alınmıştı.

Türk Ceza Kanunu’nun 191'inci maddesinde düzenlenen "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla gözaltında ifadesi alınan Eyyüboğlu, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Adliyeye sevk edilmeden serbest bırakıldı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 1988 tarihinde dünyaya geldi. Eyüboğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu.

Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı.