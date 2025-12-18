İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ifade için adliyeye getirildi.

Yaşar, ifadesinin ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve fenomen Sercan Yaşar'ın da bulunduğu 10 kişi, "uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak "suçlamalarıyla tutuklanmıştı.