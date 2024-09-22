Uyuşturucu şüphelileri, saklandıkları yorganın altında yakalandı

Kaynak: DHA
Uyuşturucu şüphelileri, saklandıkları yorganın altında yakalandı

Kırklareli'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si saklandıkları yorganın altında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu maddeler bulunduğunu ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören şüphelilerinden ikisi saklandıkları yorganın altında bulundu. Evde yapılan aramada, bir miktar metemfatamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., Y.E.D., N.B., A.E. G.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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