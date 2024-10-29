Uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tabancasıyla kendini vurdu

Sivas’ta sokak köpeklerini sakinleştirmek için kullanılan enjektör atıcı tabanca ile kendini vuran Suşehri Belediyesi personeli zehirlendi. Ambulans helikopterle Sivas’a sevk edilen işçi tedavi altına alındı.

Suşehri ilçesinde belediye personeli olarak görev yapan R.K. (39), başıboş sokak köpeğini barınağa götürmek için uyuşturucu atıcı tabanca kullandı. Tabanca ile ayağına atış yapan R.K., kendini vurdu.

tabahnca.jpg

R.K.’nın uyuşturucu iğne ile vurulduğunu gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırılan R.K., Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas’a sevk edildi. R.K.’nın tedavisinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
Alevlere karşı balkondan hortumla müdahale
Alevlere karşı balkondan hortumla müdahale
Tümer Metin, hakem kararları üzerinden konuştu: Hiçbir Türk takımı Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ı yenemez
Tümer Metin, hakem kararları üzerinden konuştu: Hiçbir Türk takımı Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ı yenemez
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet'e özel skeci tüyleri diken diken etti! Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı
Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet'e özel skeci tüyleri diken diken etti! Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı
Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı
Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı
Tokat'ta feci kaza:
Tokat'ta feci kaza: