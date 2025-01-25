Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanıp tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan S.H.(30), tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan polis Göktaş Mahallesi'nde aracını durdurarak yakaladı. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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