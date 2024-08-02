Uyuşturucu tacirinin evine baskın

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirinin evine baskın

Aksaray’da gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon kapsamında kenevir bitkisi, esrar maddesi ve bir tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde bir kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaparak bu bitkileri uyuşturucuya dönüştürdüğü ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte harekete geçen Jandarma KOM ekipleri, şüphelinin kimlik ve adresini tespit ederek operasyon düzenledi.

Ağaçören ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda 64 kök kenevir bitkisi, 63 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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