Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı!

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı!

Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 45 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet sentetik ecza ve 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 7 suç kaydı bulunan Y.A. (31) ile 3 suç kaydı bulunan O.Ö. (25), sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan M.B, C.E. ve U.Y.P. hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi.

Son Haberler
Beşiktaş'ta seçime doğru: İşte Gürkan Aksoy'un listesi
Beşiktaş'ta seçime doğru: İşte Gürkan Aksoy'un listesi
Saray’ın yedek Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! Listedeki isimler herkesi şaşırttı…
Saray’ın yedek Cumhurbaşkanı adayları belli oldu! Listedeki isimler herkesi şaşırttı…
İtalyan üretiminde sınırlı artış
İtalyan üretiminde sınırlı artış
Ünlü bilim insanı tarihte bir ilki gerçekleştirdi: Altın tozundan çok daha değerli
Ünlü bilim insanı tarihte bir ilki gerçekleştirdi: Altın tozundan çok daha değerli
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye flaş sözler! Cenk Tosun ve Anderson Talisca örneği...
Fenerbahçe'ye flaş sözler! Cenk Tosun ve Talisca örneği...