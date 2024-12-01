Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; S.C.K., Y.K. ve G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde toplam 53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.