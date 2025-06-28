Uyuşturucu tacirleri Sivas’ta yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirleri Sivas’ta yakalandı

Sivas'ta emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 1 kilo 558,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı

. Şarkışla ilçe girişinde durdurulan iki otomobil içerisinde bulunan 8 şahıs ve Sivas il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki 1 şahıs yapılan operasyonlarda yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada; 1 kilo 558,84 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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