Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Çanakkale merkez ve Ezine ilçesinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Adli işlemleri tamamlanın 10 zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevini gönderildi.

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik merkez ve Ezine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 bin 136 gram bonzai, 854 uyuşturucu hap, 354 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 37 bin 185 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’de uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Çanakkale’de uyuşturucu tacirleri tutuklandı

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